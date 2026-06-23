"È il momento più buio della mia vita e non mi va di far sembrare che sia tutto normale, perché non lo è. E va bene così": Susy Fuccillo parla per la prima volta della scomparsa di suo marito Salvatore Raciti, morto nel 2025 a 41 anni.
"Quando vivi un trauma così grande, uno shock, una perdita così improvvisa, così bruscamente, è difficile. Il percorso è lungo e ogni giorno sto cercando di fare del mio meglio per vivere questa nuova vita senza mio marito. Lo devo a me stessa, lo devo a lui e lo devo alle mie figlie. Non voglio mollare e non posso mollare. Non me lo posso permettere perché ho una grande responsabilità", aggiunge l'ex ballerina di Amici in un video su Instagram in cui non nasconde la commozione.
"Ultimamente quando mi guardo non mi riconosco, non vedo più la Susi di una volta. Faccio veramente fatica ad accettare questa cosa, perché una parte di me è morta quella sera insieme a mio marito, una parte di me che esisteva solo con lui. Quindi devo cercare di capire come poter trovare l'equilibrio giusto per poter far vivere serenamente le mie figlie e vivere anche io un po' più in equilibrio", spiega Susy Fuccillo, che aveva sposato Salvatore Raciti nel 2015. La coppia aveva poi avuto le figlie Cristiana (2018), Giordana (2020) e Costanza (2024).
L'ex ballerina di Amici non trattiene le lacrime: "Se io non sto bene, le mie figlie automaticamente non stanno bene. Io non voglio assolutamente questo perché, oltre al mio dolore, il mio dolore è per loro che hanno perso una figura così importante per la loro crescita e mi sento in dovere di fare loro da madre e da padre".
L'ex ballerina racconta come sta vivendo il lutto: "Il vero lutto non si sente subito, si sente con i mesi che passano perché all'inizio non sei lucida, non realizzi bene quello che ti è successo, sei un po' confusa, almeno io parlo per mia esperienza personale. Poi passano i mesi e concretizzi, realizzi che davvero quella persona non la rivedrai più. È lì che inizia il vero confronto con il tuo dolore, la tua convivenza con il dolore. Ecco, ci sono giorni in cui mi sento meglio, penso di stare meglio, ci sono giorni in cui crollo completamente. Sappiate che è una cosa normale e dobbiamo attraversare il dolore. Non possiamo fare finta di niente, non possiamo scappare".
Nel video Susy Fuccillo, rivela per la prima volta la causa di morte di suo marito: "Oggi è arrivato anche il momento di raccontarvi la verità su questa tragedia. Mio marito è morto di ulcera gastrica". L'ex ballerina apre il suo cuore: "Io di mio marito sono innamoratissima e non mi va di parlare al passato perché all'amore non c'è mai fine. Quindi spero veramente di trovare un po' di rassegnazione".