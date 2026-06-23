"È il momento più buio della mia vita e non mi va di far sembrare che sia tutto normale, perché non lo è. E va bene così": Susy Fuccillo parla per la prima volta della scomparsa di suo marito Salvatore Raciti, morto nel 2025 a 41 anni.

"Quando vivi un trauma così grande, uno shock, una perdita così improvvisa, così bruscamente, è difficile. Il percorso è lungo e ogni giorno sto cercando di fare del mio meglio per vivere questa nuova vita senza mio marito. Lo devo a me stessa, lo devo a lui e lo devo alle mie figlie. Non voglio mollare e non posso mollare. Non me lo posso permettere perché ho una grande responsabilità", aggiunge l'ex ballerina di Amici in un video su Instagram in cui non nasconde la commozione.

"Ultimamente quando mi guardo non mi riconosco, non vedo più la Susi di una volta. Faccio veramente fatica ad accettare questa cosa, perché una parte di me è morta quella sera insieme a mio marito, una parte di me che esisteva solo con lui. Quindi devo cercare di capire come poter trovare l'equilibrio giusto per poter far vivere serenamente le mie figlie e vivere anche io un po' più in equilibrio", spiega Susy Fuccillo, che aveva sposato Salvatore Raciti nel 2015. La coppia aveva poi avuto le figlie Cristiana (2018), Giordana (2020) e Costanza (2024).

L'ex ballerina di Amici non trattiene le lacrime: "Se io non sto bene, le mie figlie automaticamente non stanno bene. Io non voglio assolutamente questo perché, oltre al mio dolore, il mio dolore è per loro che hanno perso una figura così importante per la loro crescita e mi sento in dovere di fare loro da madre e da padre".