"Buon anniversario amore mio, quanto è stato miracoloso avere avuto la pazienza, la costanza, la resistenza di superare ogni primavera con amore, impegno e volontà. Ci siamo detti cose che non possono morire, ecco perché il nostro amore sarà eterno": inizia così la lunga dedica di Sal Da Vinci alla moglie Paola Pugliese che ha sposato nel 1992.



"Sono passati 34 anni da quel per sempre sì e 42 da quel bacio per sempre", aggiunge il cantante, che ha vinto l'ultimo festival di Sanremo con il suo brano Per sempre sì. "Considerando i tempi in cui viviamo, siamo un esempio per tanti giovani. Anzi oserei dire dobbiamo ritenerci privilegiati, speciali e benedetti, abbiamo due figli fantastici, tre nipoti e uno in arrivo, che accoglieremo con tutto l’amore che possediamo", afferma Sal Da Vinci che con Paola Pugliese ha avuto i figli Francesco (1993) e Annachiara (1998), che li hanno resi nonni di Salvatore e Nina - figli di Francesco - e di Antonio, figlio di Annachiara.



"E chi se lo sarebbe mai immaginato di provare così tanta gioia nella vita, eppure i miracoli accadono, e noi ne siamo testimoni! Auguri amore mio, buon anniversario, ti amo", conclude il cantante, 57 anni.



Ospite a Verissimo, Sal Da Vinci aveva parlato della lunga storia d'amore con Paola Pugliese: "A giugno del 2026 saranno 34 anni di matrimonio. A volte non mi rendo conto neanche io che è passato così tanto tempo. L'amore è un mestiere che va frequentato".