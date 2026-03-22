Sal Da Vinci parla a Verissimo dell'amore per la sua famiglia. "È incredibile che due persone che si uniscono possano generare tutto questo amore. È una cosa miracolosa", afferma il cantante, 56 anni, riferendosi alla moglie Paola Pugliese, ai loro due figli Francesco (1993) e Annachiara (1998) e ai suoi nipotini Salvatore e Nina - figli di Francesco - e Antonio, figlio di Annachiara.



Sal Da Vinci e Paola Pugliese si sono conosciuti nel 1984 e sposati nel 1992: "A giugno saranno 34 anni di matrimonio. A volte non mi rendo conto neanche io che è passato così tanto tempo. L'amore è un mestiere che va frequentato".

Per quanto riguarda il segreto di una storia d'amore così lunga e solida, Sal Da Vinci dice: "Devo ringraziare soprattutto Paola. Sono le donne che tengono uniti i rapporti. Lei è stata molto più forte e brava di me. È una donna che è riuscita a mantenere la famiglia unita, a superare gli ostacoli. Ha sempre creduto nella forza dell'amore. Se oggi sono così come sono è anche grazie a lei".









