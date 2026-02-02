Massimiliano Rosolino e Natalia Titova festeggiano i 13 anni della figlia Vittoria

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova festeggiano il 13° compleanno della figlia Vittoria con la sorella Sofia davanti a grandi palloncini argentati a forma di numero 13 | Instagram: @massimiliano_rosolino_official

Ospiti a Verissimo, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova avevano espresso il loro amore per le figlie Sofia e Vittoria Sidney. L'ex nuotatore aveva raccontato a Silvia Toffanin: "La nostra dimostrazione d'amore sono le nostre figlie. Loro sono forti e meravigliose, sono diverse e in continua evoluzione. Sono il ritmo che dà magia alle nostre giornate. Nuotano entrambe e sanno ballare. Sono un papà super fortunato".