Massimiliano Rosolino e Natalia Titova festeggiano i 13 anni della figlia Vittoria

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova celebrano i 13 anni della figlia Vittoria e condividono su Instagram le immagini dei festeggiamenti.
Nelle foto pubblicate sui social, Vittoria indossa un elegante abito lungo e una fascia argentata con la scritta "Birthday Queen". In diverse foto tiene in mano un bouquet di fiori rosa, tra cui spiccano delle gerbere. Presente nei festeggiamenti anche la sorella Sofia.
Nella didascalia, Massimiliano scrive: "Ancora auguri, amore mio. Come volevi tu: più di dieci giorni di festa, con tutta la famiglia, gli amici di scuola e quelli speciali del nuoto. Vederti così felice è il regalo più grande che tu possa farci".
Ospiti a Verissimo, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova avevano espresso il loro amore per le figlie Sofia e Vittoria Sidney. L'ex nuotatore aveva raccontato a Silvia Toffanin: "La nostra dimostrazione d'amore sono le nostre figlie. Loro sono forti e meravigliose, sono diverse e in continua evoluzione. Sono il ritmo che dà magia alle nostre giornate. Nuotano entrambe e sanno ballare. Sono un papà super fortunato".