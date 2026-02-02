Grammy Awards 2026, i look e i vincitori

A Los Angeles si è svolta la 68esima edizione dei Grammy Awards, i premi dedicati alle star della musica. Tra i vincitori spicca Kendrick Lamar, che con 5 statuette è stato l'artista più premiato della serata. Bad Bunny è entrato nella storia diventando il primo artista latino-americano a trionfare nella prestigiosa categoria Miglior Album con il disco Debí tirar más fotos.

Tra le star premiate nel corso dei Grammy 2026 anche Lady Gaga: oltre ad aver vinto due premi, la cantante e musicista ha incantato tutti con la sua esibizione e con i suoi look.



Billie Eilish, Miley Cyrus, Teyana Taylor, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Justin Bieber e Hailey Bieber, Addison Rae, Pharrell Williams e Helen Lasichanh, Olivia Dean sono solo alcune delle celebrità che hanno calcato il red carpet dei Grammy Awards 2026 sfoggiando look che hanno colpito l'attenzione del pubblico.





Nei video sopra, i look e i vincitori dei Grammy Awards 2026.