Dalle critiche sulla differenza d’età con il suo nuovo compagno ai sogni per il futuro: Thais Wiggers si è raccontata a Verissimo

"Quando sono uscite le foto ci sono rimasta male per due motivi, perché ci frequentavamo da quattro mesi - quindi per me era ancora un po' presto per annunciare una nuova relazione -, e poi perché quelle foto non rispecchiavano la realtà", afferma la showgirl, 40 anni. Tra Thais Wiggers e il nuovo compagno ci sono 25 anni di differenza: "Nonostante ci sia questa differenza, lui è una persona molto giovanile e sportiva. E poi per me non è la prima volta perché anche con Teo, il papà di mia figlia, c'erano 20 anni di differenza".



Parlando dei sogni per il futuro, Thais Wiggers ha rivelato: "In passato non sono stata molto fortunata in amore, ma continuo a cercare il per sempre. Non mi sono mai sposata, sarebbe una bellissima cosa". Mamma di Julia, nata dalla relazione con Teo Mammucari, la showgirl ha escluso di diventare ancora mamma: "Figli no, basta. Mia figlia ha 17 anni e in questi anni mi sono molto dedicata a lei. Ci sarebbe troppa differenza di età. Vederla grande è bellissimo e io mi godo la mia libertà. Amo i bambini, ma non avrei voglia di tornare a cambiare pannolini e perdere ore di sonno".