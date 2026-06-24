Filippo Magnini, la dedica a Giorgia Palmas: “La mia persona preferita”

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sempre più innamorati. L'ex nuotatore, 44 anni, pubblica sui social alcuni scatti a Milano insieme alla showgirl, 44 anni, che ha sposato nel 2021.



"Non ho un posto preferito. Ho la mia persona preferita e ogni volta che sono con te, quel posto diventa il mio preferito", scrive sui social Filippo Magnini, pubblicando alcuni scatti a Milano, vista Duomo, con la moglie, che ha ricondiviso sul suo profilo le stesse foto.



Insieme dal 2018 e sposati dal 2021, Filippo Magnini e Giorgia Palmas nel 2020 sono diventati genitori di Mia, sorella minore di Sofia, la figlia che la showgirl ha avuto nel 2008 con l'ex compagno Davide Bombardini.

Ospiti a Verissimo, l'ex nuotatore e la showgirl avevano parlato della possibilità di allargare ancora la famiglia: "Iniziamo a essere grandicelli. Quel che sarà, sarà. Deciderà il destino, ma se fosse sarebbe stupendo".

Nel video sotto, i momenti salienti dell'ultima intervista di Filippo Magnini e Giorgia Palmas a Verissimo.