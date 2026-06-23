AMORE 23 giugno 2026

La conduttrice e modella e il calciatore hanno pubblicato sui social i primi scatti dopo il sì: "Marito e moglie"

Paola Di Benedetto, 31 anni, e Raoul Bellanova, 26 anni, si sono sposati. La coppia ha celebrato il matrimonio in Veneto, la regione che ha dato i natali alla modella e conduttrice, in compagnia di parenti e amici. I neosposi hanno condiviso su Instagram le prime foto dopo il sì. "Marito e moglie": è la didascalia che accompagna il post.

Come da tradizione, prima del matrimonio, Paola Di Benedetto ha festeggiato il suo addio al nubilato, che si è svolto a Forte dei Marmi. "Il mio addio al nubilato è stato crazy", aveva scritto la sposa sui social a corredo degli scatti del party. A prendere parte ai festeggiamenti anche Raoul Bellanova, che aveva commentato la pubblicazione social di Paola Di Benedetto: "La mia futura mogliettina".

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova

La proposta di matrimonio era avvenuta circa un anno fa, nell'estate 2025. In quell'occasione Paola Di Benedetto aveva pubblicato su Instagram alcune foto in cui mostrava l'anello di fidanzamento. "Mille volte sì", aveva scritto la showgirl vicentina a corredo di un selfie insieme al calciatore.

Paola Di Benedetto, l'amore per Raoul Bellanova raccontato a Verissimo Ospite a Verissimo a inizio 2025, Paola Di Benedetto aveva raccontato come era nata la relazione con Raoul Bellanova: "Mi ha conquistata in modo inaspettato: mi ha mandato un mazzo gigante di rose azzurre. Poi mi ha fatto sapere, da alcuni amici, che fossero da parte sua. Dopo l'ho contattato io sui social e ci siamo incontrati. Al primo appuntamento è scoccata la scintilla".



Nel corso dell'intervista, Paola Di Benedetto aveva anche spiegato: "Siamo abbastanza giovani entrambi, con due caratteri molto forti. A volte per conoscersi bisogna attraversare anche momenti in cui devi imparare a fidarti e devi trovare un compromesso. Oggi, però, posso dire che siamo una squadra fortissima".

