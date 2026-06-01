Bimba morta a Bordighera, il nonno materno: "Chi ha sbagliato deve pagare"

Dentro la notizia torna sul caso della piccola Beatrice, la bimba di due anni morta a Bordighera lo scorso febbraio presumibilmente a seguito di sevizie e maltrattamenti. La madre della bambina, Manuela, si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Sabato 30 maggio è stato arrestato con le stesse accuse anche il compagno della donna, Manuel Iannuzzi.

Nel corso della puntata di lunedì 1 giugno, Dentro la notizia ha mandato in onda un'intervista rilasciata dal nonno paterno di Beatrice, il padre di Manuela. "Mi aspetto che chi ha sbagliato paghi, punto. Anche se fosse mia figlia - dice l'uomo, intercettato al citofono dall'inviata della trasmissione - Non avevo mai visto lividi su Beatrice, perché sinceramente quando sono successe queste cose mia figlia non era a casa mia, era un po' per i fatti suoi, non so se era da lui o dov'era.



Riguardo le altre nipotine, il nonno della bimba morta probabilmente per le violenze subite dice: "Non mi hanno mai detto nulla perché le cose sono successe in una settimana, 10 giorni, che non ci vedevamo noi. Tutte le sere, come d'abitudine, chiamavo le bambine per sapere come stavano. A volte mi dicevano che la bambina aveva la febbre, a volte che dormiva… Lui impediva ai bambini di parlare e anche a mia figlia, le impediva tante cose, la minacciava, le diceva: 'Se parli uccido te e la tua famiglia'".

Su come stanno ora le sorelline di Beatrice, il nonno dichiara: "Non glielo so dire. Non so dove si trovano, non abbiamo nessun contatto".