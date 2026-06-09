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Be My Sunshine

SERIE TV10 giugno 2026

Be My Sunshine, la puntata del 10 giugno in streaming

La puntata del 10 giugno di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 10 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine

Be My Sunshine: la trama del 10 giugno

Idil mette in pratica il suo piano per suscitare la gelosia di Batu, ma l'effetto inatteso coinvolge anche Biricik.

Incuriosita e accecata di gelosia, Biricik decide di seguirli di nascosto per scoprire cosa sta realmente accadendo.

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