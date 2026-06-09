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Be My Sunshine

SERIE TV10 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni dell'11 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da giovedì 11 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da giovedì 11 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede l'11 giugno

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine

Poyraz stringe un accordo con Kutay: accetterà di allontanarsi da Haziran in cambio della sua riassunzione al lavoro.

Quando Poyraz torna sull’isola, scopre che il suo boutique hotel sta bruciando e si lancia senza esitazione tra l’incendio per mettere in salvo le persone intrappolate all’interno.

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