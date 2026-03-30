Nella Casa del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini si apre con Lucia Ilardo, ripercorrendo alcuni momenti intimi della sua storia familiare e ricordando con amore la mamma.

"Io ho avuto solo mamma nella vita, era lei che mi diceva sì o no, non mi potevo rivolgere a papà perché non c'era. I miei genitori hanno divorziato quando io avevo quattro anni e mia sorella Elisabetta nove mesi. Dopo il divorzio l'ho visto poco", racconta l'ex parlamentare.

Rievocando l’infanzia, Alessandra descrive episodi che l’hanno segnata profondamente: ricorda come la nonna materna, Romilda, non le nascondesse i giornali scandalistici che raccontavano della nuova relazione del padre. Anzi, glieli mostrava appositamente, esponendola a immagini e dichiarazioni che la turbavano.

"Ero gelosa, ero addolorata per mamma e per me. Non ti dico quando mio papà ha avuto un'altra figlia. Io vedevo mamma che piangeva e mia sorella Elisabetta piccola. Mio papà ha sempre tentato di risolvere, ma non risolvi certe cose. Si parla sempre di famiglia allargata, ma per me la famiglia si è ristretta: a mia mamma e a mia sorella", confessa Alessandra.