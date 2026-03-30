Nella Casa del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini si apre con Lucia Ilardo, ripercorrendo alcuni momenti intimi della sua storia familiare e ricordando con amore la mamma.
"Io ho avuto solo mamma nella vita, era lei che mi diceva sì o no, non mi potevo rivolgere a papà perché non c'era. I miei genitori hanno divorziato quando io avevo quattro anni e mia sorella Elisabetta nove mesi. Dopo il divorzio l'ho visto poco", racconta l'ex parlamentare.
Rievocando l’infanzia, Alessandra descrive episodi che l’hanno segnata profondamente: ricorda come la nonna materna, Romilda, non le nascondesse i giornali scandalistici che raccontavano della nuova relazione del padre. Anzi, glieli mostrava appositamente, esponendola a immagini e dichiarazioni che la turbavano.
"Ero gelosa, ero addolorata per mamma e per me. Non ti dico quando mio papà ha avuto un'altra figlia. Io vedevo mamma che piangeva e mia sorella Elisabetta piccola. Mio papà ha sempre tentato di risolvere, ma non risolvi certe cose. Si parla sempre di famiglia allargata, ma per me la famiglia si è ristretta: a mia mamma e a mia sorella", confessa Alessandra.
Alla domanda di Lucia Ilardo su un possibile rapporto con la sorellastra, Mussolini confessa le difficoltà: "È difficile, è un rapporto imposto. Più papà mi chiedeva se la volevo conoscere, più mi tiravo indietro. Sentivo che mi aveva rubato il padre".
Il racconto si sposta poi sulla figura materna, descritta da Alessandra con grande tenerezza: una donna che, dopo la separazione, ha lavorato come commessa in un negozio di scarpe, e che, senza ricevere alcun sostegno economico dall’ex marito, è riuscita comunque a non far mancare nulla alle figlie.
Infine, Alessandra, incalzata da Lucia, ripercorre l’inizio della sua carriera: "Abbiamo visto una pubblicità in Giappone e io ho detto a mia mamma che volevo fare l'attrice. C'erano alcuni agenti, si è presentata questa occasione e siamo andati lì. Con i primi soldi guadagnati dal Giappone, mamma ha potuto trasferirsi in casa con noi. Io ho contribuito alla mia famiglia, che per me è mamma e Elisabetta".