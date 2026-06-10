Scopriamo cosa succederà giovedì 11 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 11 giugno, Tono racconta a Enora dell'accordo fatto da Manuel con i suoi genitori che prevede che non possa più volare.
Manuel chiama Farrè e gli dice che gli spedirà il motore per provarlo su un aereo. Santos riesce a fare pace con Petra.
Cristobal comunica le nuove regole alla servitù.
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