SERIE TV 10 giugno 2026

I primi sei episodi della serie turca con protagonisti Demet Ozdemir, Bugra Gulsoy, Hafsanur Sancaktutan e Zerrin Tekindor sono disponibili gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity

Atto d'infedeltà è la nuova serie tv turca di Mediaset Infinity. Da mercoledì 10 giugno sono disponibili in streaming gratis e in esclusiva i primi sei episodi della soap con Demet Ozdemir. Oltre alla celebre attrice turca che veste i panni della protagonista Ilkin, nel cast troviamo anche altri volti noti al pubblico italiano, come Hafsanur Sancaktutan (If You Love, La notte nel cuore) che qui interpreta Sinem, e Zerrin Tekindor, amata anche in Italia grazie al ruolo di Leyla in Endless Love.

Demet Özdemir e Buğra Gülsoy in una scena di Atto d'infedeltà (credit Disney)

Atto d'infedeltà, la trama dei primi sei episodi La trama della serie turca ha al centro la turbolenta relazione tra Ilkin (Demet Ozdemir), una caporedattrice di una rinomata rivista di moda, e Tolga (Bugra Gulsoy), popolare personaggio televisivo. Nei primi sei episodi di Atto d'infedeltà disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity dal 10 giugno, Ilkin e Tolga non riescono più a comunicare tra di loro. Ilkin, dopo verle provate tutte per riuscire a parlare con lui, arriva al punto in cui deve lasciarlo o compiere una decisione ardita. Decide di usare un profilo falso per mandargli dei messaggi sotto mentite spoglie.



Ilkin corre un ulteriore rischio e decide di dare al suo profilo falso un volto. La giovane stagista, Sinem, cattura la sua attenzione. Quando Ilkin le fa un’offerta che non può rifiutare, accetta senza sapere in cosa si sta cacciando. Ilkin la veste bene e le parla di Tolga. La prepara, spiegandole per ore tutto quello che c’è da sapere su di lui e Sinem si presenta all’appuntamento nelle vesti di Berlin.



Ilkin contribuisce ad aumentare la popolarità di Sinem alla rivista in cambio del suo aiuto. Quando Tolga manda un messaggio a Ilkin, pensando di scrivere a Berlin, Ilkin sospetta che il loro incontro non sia stato così innocente. Sinem si è innamorata di Tolga e lui non riesce a togliersela dalla testa, ma d’altro canto non vuole mettere fine alla sua storia d’amore con Ilkin. La donna cerca di scoprire cosa sta succedendo esattamente.