Far away, la puntata del 10 giugno in streaming

La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda mercoledì 10 giugno su Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.
Alya tenta di fuggire con Deniz, ma Izzet la tradisce e la consegna a Demir Baybars. Dopo un inseguimento concitato, riesce a mettere in salvo il bambino, mentre lei viene catturata; Cihan interviene in extremis e la libera.
Lo scontro con Demir riapre vecchie ferite: accordi segreti, matrimoni imposti e una vendetta mai sopita. Al centro di tutto c'è Seyda, amata da Demir e poi morta suicida dopo il matrimonio forzato con Cihan.
Rientrata alla villa, Alya si trova davanti a un ultimatum: per restare accanto a Deniz dovrà sposare Cihan, altrimenti sarà costretta a lasciarlo e andarsene da sola.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google