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Far Away

SERIE TV10 giugno 2026

Far away, la puntata del 10 giugno in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda mercoledì 10 giugno, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda mercoledì 10 giugno su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 10 giugno

Gonca Cilasun (Sadakat) in una scena di Far away
Gonca Cilasun (Sadakat) in una scena di Far away

Alya tenta di fuggire con Deniz, ma Izzet la tradisce e la consegna a Demir Baybars. Dopo un inseguimento concitato, riesce a mettere in salvo il bambino, mentre lei viene catturata; Cihan interviene in extremis e la libera.

Lo scontro con Demir riapre vecchie ferite: accordi segreti, matrimoni imposti e una vendetta mai sopita. Al centro di tutto c'è Seyda, amata da Demir e poi morta suicida dopo il matrimonio forzato con Cihan.

Rientrata alla villa, Alya si trova davanti a un ultimatum: per restare accanto a Deniz dovrà sposare Cihan, altrimenti sarà costretta a lasciarlo e andarsene da sola.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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