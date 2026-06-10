Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Quarto Grado

ANTICIPAZIONI10 giugno 2026

Quarto Grado, le anticipazioni dell'11 giugno

Temi e ospiti della nuova puntata di Quarto Grado in onda giovedì 11 giugno su Rete 4
Condividi:

Questa settimana l'approfondimento di Quarto Grado raddoppia: Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero vi aspettano su Retequattro, giovedì 11 giugno e come da consuetudine, venerdì 12 giugno, sempre in prima serata.

Al centro della puntata dell'11 giugno, si torna a parlare del caso di Pierina Paganelli, dopo che la Corte d’Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva.

Gianluigi Nuzzi
Gianluigi Nuzzi

L’uomo, in carcere dal 16 luglio 2024, era l’unico indagato e accusato di aver ucciso la settantottenne nel garage della sua abitazione, ma dopo la sentenza, arrivata dopo sedici ore di Camera di Consiglio, è stato immediatamente liberato.

E ancora, focus sulle ultime novità del giallo di Garlasco.

Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche

Video