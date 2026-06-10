Al centro della puntata dell'11 giugno, si torna a parlare del caso di Pierina Paganelli , dopo che la Corte d’Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva .

Questa settimana l'approfondimento di Quarto Grado raddoppia: Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero vi aspettano su Retequattro , giovedì 11 giugno e come da consuetudine, venerdì 12 giugno , sempre in prima serata.

L’uomo, in carcere dal 16 luglio 2024, era l’unico indagato e accusato di aver ucciso la settantottenne nel garage della sua abitazione, ma dopo la sentenza, arrivata dopo sedici ore di Camera di Consiglio, è stato immediatamente liberato.

E ancora, focus sulle ultime novità del giallo di Garlasco.

Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

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