La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda mercoledì 10 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 10 giugno di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Mahir inizia il suo incarico nel nuovo dipartimento, mentre Canfeza va a casa di suo padre per una colazione in famiglia. Qui si ritrova faccia a faccia con Savas - che fino a quel momento credeva scomparso - e capisce che lui non ha alcuna intenzione di dimenticarla. Nonostante le difficoltà con Mahir, Canfeza rassicura Kursat sostenendo che il loro matrimonio procede senza problemi.
Decisa a riavvicinarsi al marito, Canfeza chiede a Sureyya di insegnarle a cucinare, ma quando scopre che Mahir ha in programma una serata con i nuovi colleghi, sceglie comunque di seguirlo.
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