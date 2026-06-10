La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda mercoledì 10 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Mahir inizia il suo incarico nel nuovo dipartimento, mentre Canfeza va a casa di suo padre per una colazione in famiglia. Qui si ritrova faccia a faccia con Savas - che fino a quel momento credeva scomparso - e capisce che lui non ha alcuna intenzione di dimenticarla. Nonostante le difficoltà con Mahir, Canfeza rassicura Kursat sostenendo che il loro matrimonio procede senza problemi.

Decisa a riavvicinarsi al marito, Canfeza chiede a Sureyya di insegnarle a cucinare, ma quando scopre che Mahir ha in programma una serata con i nuovi colleghi, sceglie comunque di seguirlo.

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