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Racconto di una notte

SERIE TV10 giugno 2026

Racconto di una notte, la puntata del 10 giugno in streaming

Le nuove puntate della serie turca Racconto di una notte, andate in onda mercoledì 10 giugno, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda mercoledì 10 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 10 giugno di Racconto di una notte.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: la trama del 10 giugno

Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) e Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte
Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) e Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte

Mahir inizia il suo incarico nel nuovo dipartimento, mentre Canfeza va a casa di suo padre per una colazione in famiglia. Qui si ritrova faccia a faccia con Savas - che fino a quel momento credeva scomparso - e capisce che lui non ha alcuna intenzione di dimenticarla. Nonostante le difficoltà con Mahir, Canfeza rassicura Kursat sostenendo che il loro matrimonio procede senza problemi.

Decisa a riavvicinarsi al marito, Canfeza chiede a Sureyya di insegnarle a cucinare, ma quando scopre che Mahir ha in programma una serata con i nuovi colleghi, sceglie comunque di seguirlo.

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