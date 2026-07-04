La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 5 luglio in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

L'arresto di Canfeza, Sare e Gulizar destabilizza gli equilibri alla villa. Durante un duro confronto, Canfeza esprime al marito tutta la sua frustrazione, in seguito, però, Mahir le chiede scusa e vuole rinforzare il rapporto con la moglie.

Mahir è affranto in quanto Canfeza dubita ancora del suo amore per lei e decide di dimostrarle il contrario. Sevde scopre Ferman e Efsane insieme e i due sono costretti a fare una rinuncia pur di nascondere la loro relazione.

Mahir organizza una serata particolare per Canfeza: la porta al cinema. Selim prova a invitare Ceylan a passare la notte di Capodanno con lui. Ferman accompagna Efsane a comprare dei vestiti nuovi perché la ragazza si lamenta del fatto che le stia tutto stretto per via della pancia che cresce.

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