Racconto di una notte, il riassunto del 16 agosto

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 16 agosto e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ferman decide di lasciare la casa dei suoi e di rompere con Sevde, poi smaschera la farsa della gravidanza di Canfeza. Sevde, determinata a raggiungerlo, scopre che per campare fa il tassista.
Nel frattempo, Savas e Rasit si accordano in segreto per far fuori Kürsat. Mehmet torna a casa.
Ferman viene derubato e un uomo tenta di aggredire Efsane.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andata in onda il 16 agosto in prima serata su Canale 5.
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