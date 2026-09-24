La puntata di Racconto di una notte , la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda giovedì 24 settembre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Afet teme che qualcuno possa ricondurre a lei la morte di Sevde, soprattutto quando si presenta Fatma, che ha il video dell'incidente sul pontile. La cena di famiglia organizzata da Ozan si trasforma in un momento di rivelazioni sconvolgenti. Handan mette in atto il suo piano e rivela pubblicamente che Sare è in realtà la figlia di Kursat.

La notizia scuote profondamente i presenti e Sare rimane ferita. Kursat prova a difendersi accusando Handan di avergli sottratto i bambini, ma Ezra e Canfeza lo affrontano duramente. Nel frattempo, Mahir riceve una telefonata da Asaf e scopre che sua madre Sureyya è nei guai per aver portato a casa un bambino senza il permesso dei genitori.

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