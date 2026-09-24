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Racconto di una notte
SERIE TV25 settembre 2026

Racconto di una notte, la puntata del 24 settembre in streaming

Le nuove puntate della serie turca Racconto di una notte, andate in onda in prima serata giovedì 24 settembre, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata di Racconto di una notte, la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda giovedì 24 settembre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del giovedì 24 settembre in prima serata di Racconto di una notte.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: la trama del 24 settembre in prima serata

Emel Colgecen (Gulizar) in una scena di Racconto di una notte
Emel Colgecen (Gulizar) in una scena di Racconto di una notte

Afet teme che qualcuno possa ricondurre a lei la morte di Sevde, soprattutto quando si presenta Fatma, che ha il video dell'incidente sul pontile. La cena di famiglia organizzata da Ozan si trasforma in un momento di rivelazioni sconvolgenti. Handan mette in atto il suo piano e rivela pubblicamente che Sare è in realtà la figlia di Kursat.

La notizia scuote profondamente i presenti e Sare rimane ferita. Kursat prova a difendersi accusando Handan di avergli sottratto i bambini, ma Ezra e Canfeza lo affrontano duramente. Nel frattempo, Mahir riceve una telefonata da Asaf e scopre che sua madre Sureyya è nei guai per aver portato a casa un bambino senza il permesso dei genitori.

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