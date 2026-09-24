Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Racconto di una notte
SERIE TV24 settembre 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni dell'1 ottobre

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda giovedì 1 ottobre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Nella nuova puntata di giovedì 1 ottobre di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Afet teme che qualcuno possa ricondurre a lei la morte di Sevde.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata dell'1 ottobre

Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Mahir e Canfeza continuano a discutere. Dopo essere sparito per una notte intera, Kursat si presenta a casa della figlia per chiarirsi con Gulizar e, dopo aver parlato, i due decidono di sposarsi quella stessa sera.

Nel frattempo, Mahir vuole andare in banca per aprire la cassetta di sicurezza del padre. Ferman rivela al padre che Sevde è scomparsa, ma cerca di rassicurarlo dicendo che probabilmente è andata via dopo che lui le ha chiesto il divorzio.

Infine, Ferman, con l'aiuto di Surreya, va a chiedere la mano di Efsane, ma Ezra lo respinge dato che non ancora ufficialmente divorziato. Mahir scopre che Canfeza non vuole accogliere la suocera.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche