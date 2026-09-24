Nella nuova puntata di giovedì 1 ottobre di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Afet teme che qualcuno possa ricondurre a lei la morte di Sevde .

Mahir e Canfeza continuano a discutere. Dopo essere sparito per una notte intera, Kursat si presenta a casa della figlia per chiarirsi con Gulizar e, dopo aver parlato, i due decidono di sposarsi quella stessa sera.

Nel frattempo, Mahir vuole andare in banca per aprire la cassetta di sicurezza del padre. Ferman rivela al padre che Sevde è scomparsa, ma cerca di rassicurarlo dicendo che probabilmente è andata via dopo che lui le ha chiesto il divorzio.

Infine, Ferman, con l'aiuto di Surreya, va a chiedere la mano di Efsane, ma Ezra lo respinge dato che non ancora ufficialmente divorziato. Mahir scopre che Canfeza non vuole accogliere la suocera.

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