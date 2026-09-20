La puntata di Racconto di una notte , la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 20 settembre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Mahir scopre che sua madre è ricoverata in ospedale e le promette di arrestare i due malviventi che l'hanno rapita. Nel frattempo, Afet rinchiude Gulizar in una stanza per impedire il matrimonio. All'arrivo di Kursat, le guardie lo fermano, ma dopo un acceso confronto con Afet chiama la polizia e Gulizar denuncia la suocera.

Ozan rivela a Ezra di essere suo nipote e la donna, sconvolta dalla notizia, si sente male. Intanto, fuori da Villa Yilmaz, Sevde incontra Fatma, la madre di Ferman. Kursat confessa a Gulizar che, molti anni prima, aveva avuto un figlio da Handan, del quale non aveva più avuto notizie. Salih rivela a Sare di aver organizzato un incontro con sua madre per farle conoscere.

Afet e Sevde hanno un confronto e quest'ultima le rivela che Ferman le ha chiesto il divorzio e che ha un'amante da mesi. Quando Sevde scopre che Afet ne era al corrente, impazzisce a nella confusione cade in acqua rischiando di annegare. Infine, Mahir ha dei sospetti su Ozan ma decide di assecondare la richiesta della moglie e accettano l'invito a cena.

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