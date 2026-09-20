Caner Sahin, chi è Ozan in Racconto di una notte: l'attore di Tolga in Tradimento

Caner Sahin, 34 anni, entra a far parte del cast di Racconto di una notte (Bir Gece Masalı) , la serie tv turca in onda su Canale 5 ogni domenica in prima serata e disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity. Caner Sahin interpreta il nuovo personaggio di Ozan, figlio di Kursat e fratello di Canfeza.
Caner Sahin è un attore turco, nato nel 1992 a Eskisehir in Turchia. Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo scientifico della sua città natale, si è iscritto alla facoltà di ingegneria meccanica dell'Università tecnica di Istanbul. Durante questi anni, si è avvicinato al mondo della recitazione entrando a far parte del gruppo teatrale dell'ateneo universitario. Successivamente, ha abbandonato gli studi in ingegneria e si è iscritto al dipartimento di Teatro del Conservatorio statale dell'Università di Istanbul. Proprio durante il percorso al conservatorio, l'attore ha fondato insieme ad alcuni amici il teatro Lahza, dando vita a un progetto dedicato alla sua passione per il palcoscenico.
La sua prima apparizione sul piccolo schermo risale al 2016 con il ruolo di Kadir Kayalar nella serie Babam ve Ailesi. Inoltre Dal 2022 al 2024 ha interpretato il ruolo di Tolga Kasifoglu nella serie Tradimento (Aldatmak) disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Inoltre, l'attore turco era stato ospite a Verissimo nella puntata di sabato 4 ottobre 2025 insieme alla collega Feiza Sevil Gungor. "Il personaggio di Tolga è stato l'ultimo a unirsi al cast, perché nessuno riusciva a superare il provino. Quando poi è arrivato Caner sul set, non mi è piaciuto per niente. All'inizio mi stava molto antipatico", aveva rivelato Feyza Sevil Güngör.
Ozan debutta nella puntata di domenica 20 settembre ed è il figlio ritrovato di Kursat, nato dalla relazione con Handan Erdemir. Il suo ritorno sconvolge gli equilibri nella vita di Canfeza e Mahir, portando alla luce segreti e legami del passato. Kursat, dal canto suo, cerca di giustificarsi davanti alla madre Ezra, confessandole che Handan gli aveva impedito di conoscere il figlio.
Presto, però, emergono dubbi sulla figura di Ozan e sui suoi legami con Selim. Il giovane, infatti, sembra avere alcuni rapporti con lui.
Racconto di una notte va in onda ogni domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.