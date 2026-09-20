Caner Sahin, chi è Ozan in Racconto di una notte: l'attore di Tolga in Tradimento

Caner Sahin è un attore turco, nato nel 1992 a Eskisehir in Turchia. Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo scientifico della sua città natale, si è iscritto alla facoltà di ingegneria meccanica dell'Università tecnica di Istanbul. Durante questi anni, si è avvicinato al mondo della recitazione entrando a far parte del gruppo teatrale dell'ateneo universitario. Successivamente, ha abbandonato gli studi in ingegneria e si è iscritto al dipartimento di Teatro del Conservatorio statale dell'Università di Istanbul. Proprio durante il percorso al conservatorio, l'attore ha fondato insieme ad alcuni amici il teatro Lahza, dando vita a un progetto dedicato alla sua passione per il palcoscenico.

La sua prima apparizione sul piccolo schermo risale al 2016 con il ruolo di Kadir Kayalar nella serie Babam ve Ailesi. Inoltre Dal 2022 al 2024 ha interpretato il ruolo di Tolga Kasifoglu nella serie Tradimento (Aldatmak) disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Inoltre, l'attore turco era stato ospite a Verissimo nella puntata di sabato 4 ottobre 2025 insieme alla collega Feiza Sevil Gungor. "Il personaggio di Tolga è stato l'ultimo a unirsi al cast, perché nessuno riusciva a superare il provino. Quando poi è arrivato Caner sul set, non mi è piaciuto per niente. All'inizio mi stava molto antipatico", aveva rivelato Feyza Sevil Güngör.