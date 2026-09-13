La puntata di Racconto di una notte , la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 13 settembre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Dopo diversi giorni di ricovero, Mahir viene dimesso dall'ospedale. Al suo rientro a casa, però, viene a sapere che Canfeza ha deciso di restituire le chiavi del negozio ad Asaf. Mahir riceve inoltre una telefonata dall'amico Salih, che ha individuato il rifugio di Selim. La sua squadra riesce a circondare il rifugio e a catturare Selim.

Ferman ha annunciato a Sevde la sua volontà di divorziare. La donna, inoltre, riceve una terribile notizia durante un controllo medico: ha perso il bambino che portava in grembo e deve sottoporsi a un intervento d'urgenza. Sevde rimane ancora più scossa dopo aver scoperto che Yadigar Kaldi è in realtà Efsane.

Afet decide di tentarle tutte per impedire il matrimonio tra Kursat e Gulizar. Intanto, Sureyya è ancora preda delle visioni in cui Mehmet le chiede di saldare il suo debito; la donna decide quindi di tornare a Denizli e compiere l'estremo gesto. L'indomani, Canfeza e Mahir trovano una lettera proprio di Sureyya e Mahir capisce che sua madre è in pericolo.

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