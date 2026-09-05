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Racconto di una notte

SERIE TV06 settembre 2026

Racconto di una notte, la puntata del 6 settembre in streaming

Le nuove puntate della serie turca Racconto di una notte, andate in onda in prima serata domenica 6 settembre, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata di Racconto di una notte, la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda domenica 6 settembre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 6 settembre in prima serata di Racconto di una notte.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: la trama del 6 settembre in prima serata

Kenan Bal (Asaf) in una scena di Racconto di una notte
Kenan Bal (Asaf) in una scena di Racconto di una notte

Mahir e Canfeza trovano finalmente la casa dei loro sogni. Nel frattempo, Sevde inizia a traslocare nella mansarda, impaziente di trasferirsi lì insieme a Ferman. Intanto Ezra si presenta alla villa, dichiarandosi contraria al matrimonio tra suo figlio e Gulizar, ed esortando Asaf e Afet a riportare la loro nuora a casa.

Salih e Sare fanno visita a Mahir e Canfeza nella loro nuova dimora. Salih chiede a Sare di sposarlo. Ferman, mandato dai genitori a casa dei Kilimci, ritrova Efsane e perde i sensi per lo stupore inaspettato; poco dopo arriva Sevde, decisa a scoprire l'identità di Yadigar Kaldi. Canfeza, turbata da un sogno in cui la madre le parla dell'amore come prova dolorosa, cerca conforto in Mahir.

Mahir viene colpito da Selim e portato urgentemente in ospedale. Canfeza è disperata e decide di lasciare in mano a Mahir una ciocca dei suoi capelli, così da fargli sentire la sua presenza. Improvvisamente, un finto infermiere, mandato da Selim, minaccia Canfeza e la obbliga a seguire l'infermiera che la conduce proprio da Selim.

Kursat capendo la situazione, interviene e salva sia Mahir che Canfeza.

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