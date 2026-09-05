La puntata di Racconto di una notte , la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 6 settembre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Mahir e Canfeza trovano finalmente la casa dei loro sogni. Nel frattempo, Sevde inizia a traslocare nella mansarda, impaziente di trasferirsi lì insieme a Ferman. Intanto Ezra si presenta alla villa, dichiarandosi contraria al matrimonio tra suo figlio e Gulizar, ed esortando Asaf e Afet a riportare la loro nuora a casa.

Salih e Sare fanno visita a Mahir e Canfeza nella loro nuova dimora. Salih chiede a Sare di sposarlo. Ferman, mandato dai genitori a casa dei Kilimci, ritrova Efsane e perde i sensi per lo stupore inaspettato; poco dopo arriva Sevde, decisa a scoprire l'identità di Yadigar Kaldi. Canfeza, turbata da un sogno in cui la madre le parla dell'amore come prova dolorosa, cerca conforto in Mahir.

Mahir viene colpito da Selim e portato urgentemente in ospedale. Canfeza è disperata e decide di lasciare in mano a Mahir una ciocca dei suoi capelli, così da fargli sentire la sua presenza. Improvvisamente, un finto infermiere, mandato da Selim, minaccia Canfeza e la obbliga a seguire l'infermiera che la conduce proprio da Selim.

Kursat capendo la situazione, interviene e salva sia Mahir che Canfeza.

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