Racconto di una notte, il riassunto del 24 settembre

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 giovedì 24 settembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Afet teme che qualcuno possa ricondurre a lei la morte di Sevde.



Mahir finge di andare in bagno ma scopre qualcosa di assurdo in casa di Ozan. Inoltre, durante la cena emergono rivelazioni sconvolgenti.



Mahir riceve una telefonata da Asaf e scopre che sua madre Sureyya ha portato a casa un bambino senza il permesso dei genitori.



Asaf avverte Mahir di stare lontano da Kursat.



Sare realizza di essere cresciuta nella casa del suo vero padre senza sapere chi fosse davvero.



Infine, Kursat prova a difendersi accusando Handan di avergli sottratto i bambini.



Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andata in onda il 20 settembre in prima serata su Canale 5.

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