Nella nuova puntata di domenica 13 settembre di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Canfeza ha un incubo.

Dopo essersi ripreso, Mahir viene dimesso dall'ospedale. Tornato a casa viene a sapere che Canfeza ha deciso di restituire le chiavi del negozio ad Asaf, dopo essere stata accusata di voler riabilitare suo padre agli occhi del marito.

Mahir riceve inoltre una telefonata dall'amico Salih, che ha trovato il rifugio di Selim. Guida quindi un'operazione ad alto rischio e la sua squadra riesce a circondare il rifugio. Ne segue uno scontro, al termine del quale Selim, ormai con le spalle al muro, viene catturato.

Sevde riceve una terribile notizia durante un controllo medico: ha perso il bambino che portava in grembo e deve sottoporsi a un intervento d'urgenza. Infine, Kursat e Gulizar decidono di fissare la data delle nozze.

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