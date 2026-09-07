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Racconto di una notte

SERIE TV07 settembre 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 13 settembre

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 13 settembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 13 settembre di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Canfeza ha un incubo.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 13 settembre

Toprak Can Adiguzel (Salih) in una scena di Racconto di una notte
Toprak Can Adiguzel (Salih) in una scena di Racconto di una notte

Dopo essersi ripreso, Mahir viene dimesso dall'ospedale. Tornato a casa viene a sapere che Canfeza ha deciso di restituire le chiavi del negozio ad Asaf, dopo essere stata accusata di voler riabilitare suo padre agli occhi del marito.

Mahir riceve inoltre una telefonata dall'amico Salih, che ha trovato il rifugio di Selim. Guida quindi un'operazione ad alto rischio e la sua squadra riesce a circondare il rifugio. Ne segue uno scontro, al termine del quale Selim, ormai con le spalle al muro, viene catturato.

Sevde riceve una terribile notizia durante un controllo medico: ha perso il bambino che portava in grembo e deve sottoporsi a un intervento d'urgenza. Infine, Kursat e Gulizar decidono di fissare la data delle nozze.

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