Racconto di una notte, il riassunto del 6 settembre

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 6 settembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ezra è contraria al matrimonio tra suo figlio e Gülizar.

Salih chiede a Sare di sposarlo. Canfeza è turbata dopo un sogno in cui la madre le parla dell'amore come prova dolorosa.

Sevde vuole scoprire l'identità di Yadigar Kaldi e per farlo va a casa di Kilimci. Mahir viene colpito alle spalle da Selim.

In ospedale, un finto infermiere, mandato da Selim, minaccia Canfeza di sparare a Mahir.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andata in onda il 6 settembre in prima serata su Canale 5.

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