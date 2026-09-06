Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Racconto di una notte

SERIE TV07 settembre 2026

Racconto di una notte, il riassunto del 6 settembre

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Racconto di una notte andati in onda in prima serata domenica 6 settembre su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 6 settembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ezra è contraria al matrimonio tra suo figlio e Gülizar.

Salih chiede a Sare di sposarlo. Canfeza è turbata dopo un sogno in cui la madre le parla dell'amore come prova dolorosa.

Sevde vuole scoprire l'identità di Yadigar Kaldi e per farlo va a casa di Kilimci. Mahir viene colpito alle spalle da Selim.

In ospedale, un finto infermiere, mandato da Selim, minaccia Canfeza di sparare a Mahir.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andata in onda il 6 settembre in prima serata su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche