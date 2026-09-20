Afet viene a sapere che Fatma possiede il video dell'incidente sul pontile. Poco dopo, alla villa arrivano degli agenti della polizia. Afet teme che questi siano lì per lei, in realtà sono venuti per Sureyya.

La cena di famiglia organizzata da Ozan si trasforma in un momento di rivelazioni sconvolgenti. Handan rivela pubblicamente che Sare è la figlia di Kursat. La notizia scuote profondamente i presenti. Sare, ferita e umiliata, capisce di essere cresciuta nella casa del suo vero padre senza sapere chi fosse davvero. Kursat prova a difendersi accusando Handan di avergli sottratto i bambini, ma Ezra e Canfeza lo affrontano duramente.

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