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Racconto di una notte
SERIE TV20 settembre 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 24 settembre

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda giovedì 24 settembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di giovedì 24 settembre di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Afet teme che qualcuno possa ricondurre a lei la morte di Sevde.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 24 settembre

Gurkan Uygun (Kursat) in una scena di Racconto di una notte
Gurkan Uygun (Kursat) in una scena di Racconto di una notte

Afet viene a sapere che Fatma possiede il video dell'incidente sul pontile. Poco dopo, alla villa arrivano degli agenti della polizia. Afet teme che questi siano lì per lei, in realtà sono venuti per Sureyya.

La cena di famiglia organizzata da Ozan si trasforma in un momento di rivelazioni sconvolgenti. Handan rivela pubblicamente che Sare è la figlia di Kursat. La notizia scuote profondamente i presenti. Sare, ferita e umiliata, capisce di essere cresciuta nella casa del suo vero padre senza sapere chi fosse davvero. Kursat prova a difendersi accusando Handan di avergli sottratto i bambini, ma Ezra e Canfeza lo affrontano duramente.

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