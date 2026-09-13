Racconto di una notte, il riassunto del 13 settembre

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 13 settembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mahir si risveglia in ospedale.
Ferman chiede il divorzio a Sevde. La donna perde il bambino che portava in grembo.
Mahir e i suoi uomini catturano Selim.
Per impedire il matrimonio tra Kursat e Gulizar, Afet ordina a Ferman di rapire la donna. Infine, Canfeza vede il figlio di Kursat.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andata in onda il 13 settembre in prima serata su Canale 5.
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