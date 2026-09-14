Nella nuova puntata di domenica 20 settembre di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir cerca disperatamente Sureya, preoccupato per la sua sicurezza.
Mahir scopre che la madre è viva ma ricoverata in ospedale. Decide, quindi, di andarla a prendere promettendole di arrestare i due malviventi che l'hanno rapita, rubandole i gioielli, regalo di nozze di Mehmet.
Nel frattempo, Afet rinchiude Gulizar a chiave in una stanza della villa. Quando arriva Kursat, le guardie lo fermano e dopo un duro confronto con Afet chiama la polizia.
All'arrivo degli agenti, Gulizar denuncia la suocera, che viene quindi accompagnata in centrale. Intanto, Ozan rivela a Ezra di essere suo nipote e la donna, sconvolta dalla notizia si sente male. Infine, Sevde incontra Fatma, la madre di Ferman.
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