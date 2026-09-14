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Racconto di una notte
SERIE TV14 settembre 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 20 settembre

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 20 settembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 20 settembre di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir cerca disperatamente Sureya, preoccupato per la sua sicurezza.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 20 settembre

Kerem Aslanoglu (Ferman) in una scena di Racconto di una notte
Kerem Aslanoglu (Ferman) in una scena di Racconto di una notte

Mahir scopre che la madre è viva ma ricoverata in ospedale. Decide, quindi, di andarla a prendere promettendole di arrestare i due malviventi che l'hanno rapita, rubandole i gioielli, regalo di nozze di Mehmet.

Nel frattempo, Afet rinchiude Gulizar a chiave in una stanza della villa. Quando arriva Kursat, le guardie lo fermano e dopo un duro confronto con Afet chiama la polizia.

All'arrivo degli agenti, Gulizar denuncia la suocera, che viene quindi accompagnata in centrale. Intanto, Ozan rivela a Ezra di essere suo nipote e la donna, sconvolta dalla notizia si sente male. Infine, Sevde incontra Fatma, la madre di Ferman.

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