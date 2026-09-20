Racconto di una notte, il riassunto del 20 settembre

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 20 settembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ozan rivela a Ezra di essere suo nipote e la donna è sconvolta dalla notizia.

Afet rinchiude Gulizar a chiave in una stanza della villa.

Mahir scopre che la madre è viva ed è ricoverata in ospedale, mentre Gulizar denuncia la suocera, che viene quindi accompagnata in centrale.

Sare grazie a Salih conosce sua madre. Sevde delusa e ferita dalle parole di Afet, durante un loro confronto, cade in acqua e rischia di annegare.

Infine, si scopre che Ozan ha rapporti con Selim.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andata in onda il 20 settembre in prima serata su Canale 5.

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