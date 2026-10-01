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Racconto di una notte
SERIE TV01 ottobre 2026

Racconto di una notte, il riassunto dell'1 ottobre

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Racconto di una notte andati in onda in prima serata giovedì 1 ottobre su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 giovedì 1 ottobre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ferman chiede aiuto a Mahir per ritrovare Sevde.

Mahir trova le chiavi di una cassetta di sicurezza che apparteneva a suo padre. Nel frattempo, Canfeza cerca la stanza piena di fotografie menzionata da Mahir.

Sare e Canfeza hanno un duro scontro riguardo al loro passato. Kursat e Ozan si confidano.

Kursat si presenta a casa della figlia per chiarirsi con Gulizar e, dopo aver parlato, i due decidono di sposarsi quella stessa sera.

Ferman, con l'aiuto di Surreya, chiede a Efsane di sposarlo, ma Ezra non ne vuole sapere.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andate in onda l'1 ottobre in prima serata su Canale 5.

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