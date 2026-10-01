La puntata di Racconto di una notte , la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda giovedì 1 ottobre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Salih è ancora scosso dalla notizia di Sare. Nel frattempo, Ferman chiede aiuto a Mahir per ritrovare Sevde. Canfeza ed Ezra attendono Sare a casa di Ozan ma la ragazza è alla ricerca della stanza piena di fotografie menzionata da Mahir.

Mahir trova le chiavi di una cassetta di sicurezza appartenente a suo padre e riesce a risalire alla filiale della banca. Si imbatte anche in una vecchia foto di una ragazza e due bambini, ma quei volti per lui non hanno ancora un nome. Nel frattempo, Sare e Canfeza hanno un duro scontro riguardo al loro passato, mentre Gulizar, sentendosi trascurata da Kursat, decide di andarsene da casa.

Mahir e Canfeza continuano a discutere e a scontrarsi. Dopo essere sparito per una notte intera, Kursat si presenta a casa della figlia per chiarirsi con Gulizar e, dopo aver parlato, i due decidono di sposarsi quella stessa sera.

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