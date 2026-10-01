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Racconto di una notte
SERIE TV01 ottobre 2026

Racconto di una notte, la puntata dell'1 settembre in streaming

Le nuove puntate della serie turca Racconto di una notte, andate in onda in prima serata giovedì 1 ottobre, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata di Racconto di una notte, la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda giovedì 1 ottobre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del giovedì 1 ottobre in prima serata di Racconto di una notte.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: la trama dell'1 ottobre

Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Salih è ancora scosso dalla notizia di Sare. Nel frattempo, Ferman chiede aiuto a Mahir per ritrovare Sevde. Canfeza ed Ezra attendono Sare a casa di Ozan ma la ragazza è alla ricerca della stanza piena di fotografie menzionata da Mahir.

Mahir trova le chiavi di una cassetta di sicurezza appartenente a suo padre e riesce a risalire alla filiale della banca. Si imbatte anche in una vecchia foto di una ragazza e due bambini, ma quei volti per lui non hanno ancora un nome. Nel frattempo, Sare e Canfeza hanno un duro scontro riguardo al loro passato, mentre Gulizar, sentendosi trascurata da Kursat, decide di andarsene da casa.

Mahir e Canfeza continuano a discutere e a scontrarsi. Dopo essere sparito per una notte intera, Kursat si presenta a casa della figlia per chiarirsi con Gulizar e, dopo aver parlato, i due decidono di sposarsi quella stessa sera.

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