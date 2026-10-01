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Racconto di una notte
SERIE TV01 ottobre 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 4 ottobre

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 4 ottobre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 4 ottobre di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Afet teme che qualcuno possa ricondurre a lei la morte di Sevde.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 4 ottobre

Ozlem Turkad (Sureyya) in una scena di Racconto di una notte
Ozlem Turkad (Sureyya) in una scena di Racconto di una notte

Mahir apre la cassetta di sicurezza del padre e al suo interno trova del denaro e una lettera piena di enigmi. Nel frattempo, Ezra chiede ad Asaf di controllare suo figlio. Improvvisamente giunge una notizia sconvolgente: Sevde è morta.

Gulizar prima di sposarsi con Kursat riceve un messaggio da Handan, la quale le rivela che la sera precedente Kursat era con lei. Quando Mahir rientra a casa e trova Ozan insieme a Canfeza, perde la calma e caccia il ragazzo in malo modo.

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