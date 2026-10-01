Nella nuova puntata di domenica 4 ottobre di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Afet teme che qualcuno possa ricondurre a lei la morte di Sevde .

Mahir apre la cassetta di sicurezza del padre e al suo interno trova del denaro e una lettera piena di enigmi. Nel frattempo, Ezra chiede ad Asaf di controllare suo figlio. Improvvisamente giunge una notizia sconvolgente: Sevde è morta.

Gulizar prima di sposarsi con Kursat riceve un messaggio da Handan, la quale le rivela che la sera precedente Kursat era con lei. Quando Mahir rientra a casa e trova Ozan insieme a Canfeza, perde la calma e caccia il ragazzo in malo modo.

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