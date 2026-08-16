Nella nuova puntata di domenica 23 agosto di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Canfeza ha un incubo.

Mentre Canfeza è ancora nel rifugio in montagna, ha un incubo in cui Mahir è rinchiuso in una bara.

Al suo risveglio, non trovandolo, si spaventa a morte e lo chiama al telefono. Mahir le risponde dicendole che è andato in un villaggio vicino a fare benzina e comprare qualcosa per la colazione.

Canfeza si tranquillizza, ma prima che suo marito ritorni, viene sorpresa dall’arrivo di Savas, che le ordina di andare con lui.

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