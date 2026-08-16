Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Racconto di una notte

SERIE TV17 agosto 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 23 agosto

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 23 agosto in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Nella nuova puntata di domenica 23 agosto di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Canfeza ha un incubo.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 23 agosto

Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte
Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte

Mentre Canfeza è ancora nel rifugio in montagna, ha un incubo in cui Mahir è rinchiuso in una bara.

Al suo risveglio, non trovandolo, si spaventa a morte e lo chiama al telefono. Mahir le risponde dicendole che è andato in un villaggio vicino a fare benzina e comprare qualcosa per la colazione.

Canfeza si tranquillizza, ma prima che suo marito ritorni, viene sorpresa dall’arrivo di Savas, che le ordina di andare con lui.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche