Nella nuova puntata di domenica 6 settembre di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Canfeza ha un incubo.

Mahir e Canfeza trovano la casa dei loro sogni, e Mahir decide di bloccarla immediatamente. Sevde inizia a traslocare nella mansarda, impaziente di trasferirsi lì insieme a Ferman. Sureya, ferita da quanto ha sentito sul suo conto da Sare e Canfeza, decide di rinunciare all'idea di vivere con i ragazzi. Intanto Ezra si presenta alla villa, dichiarandosi contraria al matrimonio tra suo figlio e Gulizar, ed esortando Asaf e Afet a riportare la loro nuora a casa. Salih e Sare fanno visita a Mahir e Canfeza nella loro nuova dimora.

Nel frattempo, Canfeza, turbata da un sogno in cui la madre le parla dell'amore come prova dolorosa, cerca conforto in Mahir. Tra loro cresce la complicità, ma anche il peso di quello che è rimasto segreto. Improvvisamente Mahir viene colpito da Selim e portato urgentemente in ospedale.

Sureyya, in un delirio provocato dal dolore, vede Mehmet portare via suo figlio e lo supplica in ogni modo di farlo vivere. Canfeza è disperata e decide di lasciare in mano a Mahir una ciocca dei suoi capelli, così da fargli sentire la sua presenza. Il peggio sembra essere passato, quando un finto infermiere, mandato da Selim, minaccia Canfeza di sparare a Mahir se lei non seguirà una finta infermiera, la quale la condurrà proprio da Selim.

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