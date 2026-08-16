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Racconto di una notte

SERIE TV16 agosto 2026

Racconto di una notte in prima serata, la puntata del 16 agosto in streaming

Le nuove puntate della serie turca Racconto di una notte, andate in onda in prima serata domenica 16 agosto, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata di Racconto di una notte, la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda domenica 16 agosto in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 16 agosto in prima serata di Racconto di una notte.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: la trama del 16 agosto in prima serata

Irem Altug (Sevde) in una scena di Racconto di una notte
Irem Altug (Sevde) in una scena di Racconto di una notte

È San Valentino e Salih vuole sorprendere Sare con una serata speciale; decide quindi di portarla in un luna park. L'idea romantica, però, si trasforma presto in un incubo: durante un giro sulla ruota panoramica, la ragazza viene sopraffatta dalla paura dell'altezza e sviene quando l'attrazione si blocca nel punto più alto.

Intanto, Mahir e Canfeza si rifugiano in una casa di montagna per trascorrere del tempo lontani da tutto. Tra confidenze, sogni di viaggi futuri e promesse d'amore, i due si abbandonano finalmente alla felicità. Canfeza sorprende Mahir con un regalo molto speciale che fa riaffiorare un ricordo della sua infanzia. Il gesto lo commuove profondamente e rafforza ancora di più il legame tra loro.

Savas stringe un accordo segreto con Rasit per distruggere Kürsat. Quando Mavis lo scopre, cerca disperatamente di fermarlo. Ferman cade vittima di una brutale rapina: un passeggero salito sul suo taxi lo minaccia e lo accoltella prima di fuggire, lasciandolo ferito.

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