È San Valentino e Salih vuole sorprendere Sare con una serata speciale; decide quindi di portarla in un luna park. L'idea romantica, però, si trasforma presto in un incubo: durante un giro sulla ruota panoramica, la ragazza viene sopraffatta dalla paura dell'altezza e sviene quando l'attrazione si blocca nel punto più alto.



Intanto, Mahir e Canfeza si rifugiano in una casa di montagna per trascorrere del tempo lontani da tutto. Tra confidenze, sogni di viaggi futuri e promesse d'amore, i due si abbandonano finalmente alla felicità. Canfeza sorprende Mahir con un regalo molto speciale che fa riaffiorare un ricordo della sua infanzia. Il gesto lo commuove profondamente e rafforza ancora di più il legame tra loro.



Savas stringe un accordo segreto con Rasit per distruggere Kürsat. Quando Mavis lo scopre, cerca disperatamente di fermarlo. Ferman cade vittima di una brutale rapina: un passeggero salito sul suo taxi lo minaccia e lo accoltella prima di fuggire, lasciandolo ferito.

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