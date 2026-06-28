Racconto di una notte, il riassunto del 28 giugno

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 28 giugno e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mahir e la sua squadra salvano i bambini, ma la ragazzina che gli aveva sottratto il computer viene adescata da un uomo. Con l’aiuto di Canfeza, Mahir riesce ad arrestarlo.

Selim invita Ceylan a uscire, ma Mahir non ci sta e lo affronta.

Sureya organizza una festa per festeggiare la gravidanza di Canfeza. Ferman chiede a Canfeza e Mahir di mentire alla famiglia per proteggerlo.

Canfeza caccia Inci e una sua amica di casa.

Canfeza, Gulizar e Sare vanno a cena con quelli che si spacciano per investitori.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andata in onda il 28 giugno su Canale 5.

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