Racconto di una notte, il riassunto del 5 luglio

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 5 luglio e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Canfeza scopre che Mahir e Inci si sono dati appuntamento.

Scoperto l’incontro tra suo padre e Mahir, Canfeza decide di seguirlo. Mahir e Canfeza hanno un'accesa discussione.

Sevde sorprende Ferman con Efsane. Ceylan viene rapita e chiama Selim per chiedere il riscatto.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andata in onda il 5 luglio su Canale 5.

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