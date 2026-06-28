La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda domenica 28 giugno in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 28 giugno in prima serata di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Selim Kursat e Rasit sanciscono ufficialmente la loro nuova collaborazione. Canfeza, insospettita dalle risposte evasive di Mahir e da una telefonata inattesa di suo padre arrivata sul suo cellulare, decide di seguirlo con l'aiuto di Hürsit.
Mahir e la sua squadra fanno irruzione nel casolare, arrestano tutti e mettono in salvo i bambini. Tuttavia, la bambina che aveva rubato il computer a Mahir e l'oya a Canfeza riesce a fuggire. Canfeza la nota e decide di seguirla.
Per strada, la piccola viene adescata da un uomo che la conduce in una vecchia fabbrica abbandonata. Canfeza interviene prontamente e riesce a contattare Mahir, che arriva in tempo, arresta l'uomo e mette al sicuro la bambina.
A casa Yilmaz, Sureya propone di organizzare una festa per celebrare la gravidanza di Canfeza.
Selim e Ceylan trascorrono sempre più tempo insieme. Quando Selim si offre di accompagnarla a casa, si finge sorpreso nello scoprire che la ragazza è la nipote di Asaf Yilmaz.
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