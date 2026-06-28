La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 28 giugno in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: la trama del 28 giugno in prima serata

Selim Kursat e Rasit sanciscono ufficialmente la loro nuova collaborazione. Canfeza, insospettita dalle risposte evasive di Mahir e da una telefonata inattesa di suo padre arrivata sul suo cellulare, decide di seguirlo con l'aiuto di Hürsit.

Mahir e la sua squadra fanno irruzione nel casolare, arrestano tutti e mettono in salvo i bambini. Tuttavia, la bambina che aveva rubato il computer a Mahir e l'oya a Canfeza riesce a fuggire. Canfeza la nota e decide di seguirla.

Per strada, la piccola viene adescata da un uomo che la conduce in una vecchia fabbrica abbandonata. Canfeza interviene prontamente e riesce a contattare Mahir, che arriva in tempo, arresta l'uomo e mette al sicuro la bambina.

A casa Yilmaz, Sureya propone di organizzare una festa per celebrare la gravidanza di Canfeza.

Selim e Ceylan trascorrono sempre più tempo insieme. Quando Selim si offre di accompagnarla a casa, si finge sorpreso nello scoprire che la ragazza è la nipote di Asaf Yilmaz.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google