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Forbidden Fruit

SERIE TV10 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni dell'11 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 11 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 11 giugno dalle 14:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni dell'11 giugno

Eda Ece (Yildiz) e Serkan Rutkay Ayikoz (Emir) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) e Serkan Rutkay Ayikoz (Emir) in una scena di Forbidden Fruit 4

Asuman decide di portare Yildiz in pellegrinaggio alla tomba di Telli Baba, per tentare di farla riappacificare con Halit.

Nel mentre, Mert e Kerim celebrano un primo successo professionale.

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