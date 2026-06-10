La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 11 giugno dalle 14:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Asuman decide di portare Yildiz in pellegrinaggio alla tomba di Telli Baba, per tentare di farla riappacificare con Halit.
Nel mentre, Mert e Kerim celebrano un primo successo professionale.
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