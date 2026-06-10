I protagonisti assoluti dello show sono le persone comuni che condividono la passione per il canto e che si sfidano a colpi di karaoke. A contendersi la vittoria quattro squadre, ciascuna composta da cinque concorrenti scelti dai capisquadra: Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. Questi ultimi hanno a disposizione, inoltre, alcuni “partecipanti speciali”, denominati Wild Card , che possono aggiungersi alla squadra per dare il proprio contributo sul palco.

Dopo il successo della prima puntata , domani, mercoledì 10 giugno , in prima serata su Canale 5 , secondo appuntamento con uno dei format più iconici e popolari della tv italiana: Super Karaoke . Alla conduzione Michelle Hunziker che si mette in gioco insieme agli ospiti e ai concorrenti in gara.

Nel corso della sfida, i concorrenti hanno l’opportunità di duettare con alcuni dei più grandi artisti della musica italiana. Ospiti della seconda puntata: Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale.

Le voci in gara si sfidano sulle note dei più celebri brani della musica italiana, dai grandi classici e alle hit degli anni Ottanta, Novanta e di oggi: brani che hanno fatto cantare intere generazioni. Al termine della competizione è il pubblico presente in piazza Trento e Trieste a Ferrara a decretare il vincitore.

La regia è affidata a Roberto Cenci.

Le puntate sono visibili in streaming su Mediaset Infinity. Qui sopra, la prima puntata integrale.

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