La prima puntata di Super Karaoke si apre con l'omaggio di Fiorello a Michelle Hunziker. L'appuntamento con il celebre programma, in onda lunedì 8 giugno in prima serata su Canale 5, ha esordito con un simbolico passaggio di consegne tra lo showman, al comando dello stesso show musicale agli inizi degli anni Novanta, e l'attuale conduttrice.



"Sono nel backstage. Ho il codino, ho messo una giacca...", ha commentato Michelle Hunziker, richiamando lo stile con cui Fiorello aveva fatto cantare le piazze d'Italia.

"Questo programma, questo nome, Karaoke, mi ha dato l'opportunità di fare dei viaggi incredibili e di portarmi fino a dove sono oggi - è la risposta dello showman durante la videochiamata -. E oggi chi prende lo scettro di questo programma? Lei, la regina in assoluto. Quindi adesso, cara Michelle, con le parole che scorreranno e che faranno cantare tutta la piazza, do il via e do la benedizione in quanto re del karaoke".



Infine, prima di far cantare la Piazza Trento e Trieste di Ferrara , Fiorello ha aggiunto: "Si diano inizio alle canzoni, potete partire, siate benedetti".