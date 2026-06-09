Lunedì 8 giugno su Canale 5, ottimo debutto per la prima delle due serate di Super Karaoke: leader della serata con 2.181.000 spettatori e il 19.13% di share individui. Picchi di oltre 3.700.000 spettatori. Benissimo anche sui giovanissimi: 23.3% sui 15-19enni.
Lo show musicale, condotto da Michelle Hunziker, nel periodo di sovrapposizione (dalle ore 21.56 alle ore 23.33) supera ogni competitor ed è al vertice di fascia.
Il ritorno dell’iconico format ha fatto benissimo anche sul fronte digital: #SuperKaraoke è arrivato sul podio degli argomenti più discussi su X.
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