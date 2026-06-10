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Forbidden Fruit

SERIE TV10 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 10 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 10 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 10 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 10 giugno

Talat Bulut (Halit), Eda Ece (Yildiz) e Buce Buse Kahraman (Lila) in una scena di Forbidden Fruit 4
Talat Bulut (Halit), Eda Ece (Yildiz) e Buce Buse Kahraman (Lila) in una scena di Forbidden Fruit 4

Durante la festa di fidanzamento di Lila e Yigit, un imprevisto rischia di rovinare l'atmosfera: Yigit si sente male dopo aver assaggiato il caffè preparato da Yildiz, ignara della sua allergia al peperoncino.

Risolta la situazione, Kaya e Halit ufficializzano l'unione dei due giovani. Nel frattempo, Yildiz vive una profonda delusione perché Kerim sembra aver iniziato una relazione con Sahika.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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