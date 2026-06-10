La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 10 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Durante la festa di fidanzamento di Lila e Yigit, un imprevisto rischia di rovinare l'atmosfera: Yigit si sente male dopo aver assaggiato il caffè preparato da Yildiz, ignara della sua allergia al peperoncino.
Risolta la situazione, Kaya e Halit ufficializzano l'unione dei due giovani. Nel frattempo, Yildiz vive una profonda delusione perché Kerim sembra aver iniziato una relazione con Sahika.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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