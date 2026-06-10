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Sarabanda Celebrity

PROGRAMMI10 giugno 2026

Sarabanda Celebrity con Enrico Papi, gli ospiti dell'11 giugno

Giovedì 11 giugno in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Ecco gli ospiti della quarta puntata
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Giovedì 11 giugno torna, in prima serata su Italia 1, Sarabanda Celebrity, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale, prodotto da Banijay Italia, che ha appassionato milioni di telespettatori si rinnova, combinando tradizione e novità in una sfida a tutto ritmo.

Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale.

Enrico Papi
Enrico Papi

La quarta puntata vedrà scendere in campo i due team composti rispettivamente da Marcella Bella, LDA, Aka7even, Sergio Friscia - e da Alba Parietti, Anna Safroncik, Stefano Corti, Helena Prestes.

La regia è di Roberto Cenci.


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