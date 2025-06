Domenica 22 giugno in prima serata su Italia 1 torna il leggendario game show condotto da Enrico Papi

Domenica 22 giugno, torna, in prima serata su Italia 1 Sarabanda Celebrity, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale - prodotto da Banijay Italia - che ha appassionato milioni di telespettatori si rinnova, combinando tradizione e novità in una sfida a tutto ritmo.

Otto celebrità si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L'obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. Nel nuovo appuntamento il team femminile composto da Paola Iezzi, Nina Zilli, Asia Argento e Giusy Ferreri sfiderà in una gara avvincente ed emozionante quello maschile formato da Sal Da Vinci, Rosa Chemical, Filippo Bisciglia e Guillermo Mariotto. La regia è di Roberto Cenci.

