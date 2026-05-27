Sarabanda Celebrity con Enrico Papi, gli ospiti del 28 maggio

Giovedì 28 maggio torna, in prima serata su Italia 1, Sarabanda Celebrity, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale, prodotto da Banijay Italia, che ha appassionato milioni di telespettatori si rinnova, combinando tradizione e novità in una sfida a tutto ritmo.

Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale.

La seconda puntata vedrà contrapporsi, in una sfida adrenalinica, i due team composti rispettivamente da Orietta Berti, Alvin, Nina Zilli, Ciro Ferrara e, nel secondo, Rosa Chemical, Elenoire Casalegno, Francesco Cicchella, Rebecca Staffelli.

La regia è di Roberto Cenci.