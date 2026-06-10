Cristiana Anania, il dolcissimo video con la nonna: “Un giorno lei sarà il dolore più grande della mia vita”

Famiglia 10 giugno 2026

L'ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso un tenero video insieme a sua nonna Rosanna: "Perdiamo tempo a scrollare senza renderci conto di quante ore lasciamo andare inutilmente"

Cristiana Anania condivide un tenero video insieme a sua nonna. "Lei non lo sa, ma un giorno sarà il dolore più grande della mia vita", scrive l'ex tronista di Uomini e Donne, 23 anni. "Da piccola ero io a urlarti: 'Nonna piano, mi fai male, tira meno questa coda!'. Adesso sei tu a chiedermi di pettinarti i capelli. Da piccola ero io a dirti: 'Nonna, mi porti a fare una passeggiata?' Adesso sei tu a chiedermi: 'Quando andiamo a prendere un gelato?'", aggiunge Cristiana Anania nella didascalia del filmato.



"Ultimamente rifletto tanto su quanto tempo perdiamo a scrollare, senza renderci conto di quante ore lasciamo andare inutilmente, invece di dedicarle alle persone che amiamo davvero. E il tempo, purtroppo, non torna mai indietro", conclude l'ex tronista, che ha da poco annunciato la fine della sua relazione con Ernesto Passaro.

Ospite a Verissimo, Cristiana Anania aveva ricevuto un dolce videomessaggio proprio da parte di sua nonna Rosanna, con cui ha vissuto sin da quando era bambina. "Cristiana è venuta ad abitare con noi quando aveva circa tre anni, era proprio piccola. Sono orgogliosa di mia nipote, lei merita tanto. Mi auguro che anche quando non ci sarò, lei possa essere felice e libera", aveva detto nonna Rosanna.